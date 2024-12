Teribilism in noaptea de Craciun. Drifturi in Piata 1 Mai din Cluj-Napoca VIDEO

Un sofer teribilist a atras atentia locuitorilor din Cluj-Napoca in noaptea de Craciun, dupa ce a fost surprins executand drifturi spectaculoase in Piata 1 Mai. Incidentul, care a avut loc in data de 25.12, putin dupa miezul noptii, a fost filmat de un alt conducator auto, iar imaginile au devenit rapid virale pe retelele de socializare. Spectacolul improvizat a atras atat admiratia unor soferi, cat si ingrijorarea altora, care au sesizat pericolul la care s-au expus calatorii din masina dar si ... citește toată știrea