Teribilism dus la extrem pe un drum din judetul Cluj. Trei tineri s-au dat in spectacol si au iesit aproape cu totul pe geamurile masinii aflate in mers.Situatia a fost surprinsa de un alt conducator auto care a publicat imaginile pe un grup destinat soferilor clujeni. Desi in video apar doar doi tineri care ies pe geam, pe poza publicata de sofer apar chiar 3."Atata timp cat sunt pe un drum public si conduc haotic, ma cam doare. Nu de viata lor, ci de cea a celorlalti participanti la trafic. ... citeste toata stirea