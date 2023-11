Termenul la licitatia pentru Centura Metropolitana din Cluj a fost prelungit, inca o data, pana la data de 20 noiembrie 2023, anunta primarul Emil Boc.Initial, termenul fusese prelungit, din nou, cu o saptamana, pana in data de 13 noiembrie.Potrivit primarului termenul a fost prelungit inca o data, la cererea mai multor operatori economici interesati."Tronsonul 2, care incepe la intrarea in Cluj-Napoca, este in licitatie. Sunt mai multi ofertanti care au solicitat prelungirea termenului, ... citeste toata stirea