"Tesla Romaneasca". Prima masina electrica "made in Cluj". A costat 500.000 de euro

Premierul Nicolae Ciuca va conduce prima masina electrica "made in Cluj", un concept car realizat de un grup de investitori romani. Acestia au investi, pana acum, aproape 500.000 de euro pentru acest proiect.Voicu Oprean, CEO AROBS, unul din initiatorii si finantatorii proiectului, a declarat pentru Cluj24 ca spera ca prim-ministrul sa gaseasca fonduri pentru dezvoltarea noii masini."Premierul Nicolae Ciuca va conduce noua masina made in Cluj in zona Grand Hotel Italia, dar nu pe drumuri ... citeste toata stirea