In Romania, in fiecare an peste 3.300 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, iar aproximativ 1.800 de femei pierd lupta cu aceasta boala, cifre care ne pozitioneaza pe primul loc in Europa privind ratele de incidenta si mortalitate, arata datele prezentate de Adevarul.ro. Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare si testare periodica. Aplicate impreuna, ... citeste toata stirea