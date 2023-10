Teste gratuite Babes-Papanicolau la Cluj, in patru noi locatii din Cluj-Napoca.Programul de screening pentru cancerul de col uterin, derulat de Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuta" din Cluj-Napoca va continua in patru noi locatii din resedinta de judet. Astfel, maine unitatea mobila de testare va ajunge in patru scoli clujene, e vorba de Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva de pe strada Onisifor Ghibu 20A, intre orele 9 si 10, Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Miron ... citeste toata stirea