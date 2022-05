Testele si tezele vor fi inlocuite. Cum se vor calcula mediile elevilor in anul scolar 2022-2023

O singura medie si cel putin doua note pentru intregul an scolar. Aceasta este decizia pe care a luat-o Sorin Cimpeanu pentru toti elevii din Romania, incepand cu anul scolar 2022-2023. Ministrul Educatiei a spus in aceasta dimineata ca in loc de teste si teze, elevii pot fi evaluati inclusiv verbal. Totul tine de alegerea profesorului."Va fi o medie la finalul fiecarui an scolar. Evaluarile se fac la inceput si final de an scolar. Fiecare profesor adapteaza evaluarea din fiecare an scolar. ... citeste toata stirea