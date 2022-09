Tezaur dacic, descoperit intr-o padure din judetul Alba cu ajutorul unui cautator de comori, dupa o investigatie pornita de la o postare in mediul online

Politistii din Alba, in colaborare cu arheologii Muzeului National al Unirii din Alba Iulia, au descoperit, in urma unei investigatii pornite de la o postare in mediul online, un tezaur monetar antic. Au fost ajutati de un cautator amator de comori, posesor al unui detector de metale. Acesta a gasit initial un tezaur de argint si i-a condus pe arheologi la un complex arheologic din perioada dacilor.Obiectele ar proveni din epoca dacica, iar, in urma unei prime estimari, a rezultat ca ar avea ... citeste toata stirea