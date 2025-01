Tezaur dacic furat de la un muzeu din Olanda! Printre piesele expuse se aflau si artefacte din Cluj! Ce spune Muzeul National de Istorie a Transilvaniei

Mai multe obiecte din tezaurul dacic au fost furate de necunoscuti de la muzeul Drents din Assen sambata.Jaful a avut loc sambata dimineata devreme, in urma unei explozii la muzeu. Explozia a spart mai multe ferestre, permitand hotilor sa patrunda in muzeu."Din primele evaluari aceasta explozie a avut ca scop intrarea prin efractie in cladirea muzeului unde sunt expuse piese din tezaurul dacic al Romaniei. Autoritatile au informat ca un numar de exponate din expozitie au fost furate de ... citește toată știrea