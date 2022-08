Tezaur vechi de 6.500 de ani descoperit pe traseul Autostrazii Transilvania

Un tezaur unic in aceasta parte a Europei, alcatuit din 169 de inele din aur a fost descoperit intr-un mormant de catre arheologii Muzeului Tarii Crisurilor in cercetarile arheologice derulate in acest an pe drumul de legatura intre Oradea si Autostrada A3.Potrivit arheologului Dr. Calin Ghemis, coordonatorul santierelor arheologice, tezaurul de aur este cea mai importanta si relevanta descoperire din punct de vedere arheologic si patrimonial. Inventarul complexului 22 din situl VIII este, ... citeste toata stirea