TIFF revine in acest weekend pe toate ecranele din Cluj-Napoca si aduce si o noua experienta pentru micii spectatori - cinematograful gonflabil Mini-Cini din Iulius Parc. Aici, copiii intre 3 si 12 ani se vor putea bucura de un program de filme cu o durata de pana in 45 de minute, alcatuit din scurtmetraje romanesti si nordice, in fiecare zi a festivalului, in perioada 10 - 18 iunie 2023, intre orele 12.00 - 17.00. Din program mai fac parte si pelicule europene premiate la diverse festivaluri, ... citeste toata stirea