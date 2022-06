TIFF in familie are loc in Floresti: jocuri, ateliere tematice si spectacole in aer liber, in Parcul Poligon, pe tota durata festivalului

Parcul Poligon din Floresti devine anul acesta gazda TIFF in familie - o serie de evenimente cu acces gratuit, in cadrul carora cei mici sunt invitati sa exploreze natura, sa-si creeze propriile jucarii, sa se imprieteneasca cu animalele, sa invete sa gateasca sau sa combata bullying-ul, prin intermediul unor activitati distractive si deopotriva educative. Spatiul va fi deschis publicului in fiecare zi de festival - de luni pana vineri, intre orele 15:00 si 18:00, iar in weekend, in intervalul ... citeste toata stirea