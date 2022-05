Tigrul platanului a invadat din nou Clujul si nu este leac pentru el! Ce este aceasta insecta enervanta

Tigrul platanului a invadat din nou Clujul, fiind multe reclamatii din parte oamenilor din Zorilor si Buna Ziua. Cel mai probabil sunt deja insecte si in celelalte cartiere.Tigrul platanului sau plosnita dantelata este o insecta care a cunoscut o inmultire fara precedent, in zona Clujului, in vara anului 2021. Incalzirea vremii din aceste zile a favorizat reaparitia Tigrului.Din pacate nu se poate face nimic pentru combaterea acestei insecte, deoarece substantele chimice nu le fac niciun rau. ... citeste toata stirea