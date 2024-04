Timp de o luna, de azi, in foaierul Muzeului de Arta din Cluj-Napoca sunt expuse sase lucrari selectate din creatia artistei Katy Zoltan.Mai exact acestea pot fi admirate de azi pana in 26 mai.Nascuta la Suplacu de Barcau, pe 28 iulie 1942, Katy Zoltan s-a stabilit la Cluj-Napoca, impreuna cu familia, in anul 1954. "Dupa absolvirea liceului a urmat Scoala Sanitara Postliceala si s-a dedicat profesiei de asistenta medicala. Adevarata sa vocatie, ... citește toată știrea