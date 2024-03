Tinere surprinse cu picioarele pe scaun intr-un autobuz din Cluj-Napoca: ,,Nu au un pic de bun simt"

Bunul simt lipseste cu desavarsire in Cluj-Napoca.Doua tinere au fost fotografiate, in timp ce stateau, fara vreo grija cu picioarele pe scaunul din fata intr-un autobuz.Totul a avut loc in autobuzul M26, in amiaza mare. Tinerele nu au parut sa fie ingrijorate ca alti pasageri se vor aseza pe locul unde si-au pus ele ... citește toată știrea