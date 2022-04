Tineri atacati cu cutitul in parcul din Gherla

La data de 8 aprilie, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Gherla au pus in executare doua mandate de aducere pe numele unui tanar de 26 de ani si un minor de 14 ani, banuiti de savarsirea infractiunii de tentativa la infractiunea de talharie calificata.Din cerecetari a reiesit faptul ca la data de 5 aprilie, in jurul orei 19, cei in cauza, in timp ce se aflau intr-un parc din municipiul Gherla, ar fi abordat trei tineri cu varste cuprinse intre 18 si ... citeste toata stirea