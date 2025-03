Tinerii medici fug de specialitatile grele si riscante! Rectorul UMF Cluj: "Este o lipsa de medici in toate specialitatile care presupun raspundere mare"

Rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca, prof. dr. Anca Buzoianu, spune ca atat la nivel national, cat si international se constata o lipsa acuta de medici in specialitatile care presupun o raspundere mai mare si ca viitorii medici prefera specialitatile in care malpraxisul este mai putin intalnit."Este o lipsa de medici in toate specialitatile care presupun raspundere mare. Nu numai la medicina de urgenta. La chirurgie, uitati-va: in ultimii ani, ... citește toată știrea