Tiroliana de 1,2 kilometri peste Lacul Draganului din Cluj/ Se va cobori de la 95 de metri

O noua tiroliana cu o lungime de 1.200 de metri va fi instalata in satul Lunca Visagului, comuna Poieni, langa lacul si barajul Dragan - Floroiu. Proiectul urbanistic pentru ca aceasta instalatie sa fie construita a primit avizul comisiei de urbanism a Consiliului Judetean, la sedinta online din 17 aprilie. El s-a aflat in faza de studiu de oportunitate pentru Plan Urbanistic Zonal, avand in vedere ca zona este una protejata si este nevoie de schimbarea regulilor pentru a se putea edifica noua ... citește toată știrea