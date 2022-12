"Tis the season to be ECO": Eco-friendly workshops din hartie reciclata pentru copii, la Iulius Mall Cluj (P)

In apropierea sarbatorilor de iarna, suntem mai atenti la cei dragi, mai empatici cu tot ce ne inconjoara, iar in acest an suntem si mai responsabili cu mediul. Astfel, la Iulius Mall Cluj, creativitatea, magia Craciunului si buna dispozitie se intalnesc in cadrul unor workshopuri eco-friendly, sustinute de Mirela Grindean. Aici copiii intre 6 si 12 ani sunt invitati sa isi lase ideile sa prinda contur in timp ce realizeaza decoratiuni pentru Craciun din hartie reciclata. Materialul de lucru ... citeste toata stirea