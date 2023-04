Licitatia pentru Centrul de Deseuri a fost castigata in 2011 de S.C. Confort SA si Atzwanger Spa pentru 107,5 milioane lei fara TVA (23,8 milioane de euro), iar lucrarile au fost finalizate numai in 2023.Conform panoului de pe santierul unde Alin Tise turna prima lopata de beton in 2012, lucrarile trebuiau terminate intr-un an, adica in aprilie 2013. Proiectul a fost marcat de multe suspiciuni de coruptie si a dus Clujul intr-o criza a gunoaielor in mai multe randuri.Departe de ochii presei, ... citeste toata stirea