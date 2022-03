Tise: Clujul va putea deveni independent din punct de vedere energetic, in urma valorificarii deseurilor menajere depozitate

Liderul Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, informeaza ca in contextul in care noul Centru de Management Integrat al Deseurilor (CMID) este aproape de finalizat, cauta solutii pentru valorificarea energetica a deseurilor depozitateAm dispus elaborarea, in cel mai scurt timp, a unui SF care sa analizeze tehnologiile de valorificare a deseurilor si, inclusiv, oportunitatea achizitiei unei instalatii de dezintegrare moleculara si valorificare energetica", a transmis Tise.Investitia ar putea ... citeste toata stirea