Tise nu a renuntat la ideea de a transforma parterul Cluj Arena intr-un mall: "Vor fi spatii comerciale"

Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, nu a renuntat la ideea de a transforma parterul stadionului Cluj Arena intr-un mall.Acum, stadionul nu se autofinanteaza, dar are cele mai bune incasari din Romania in comparatie cu celelalte arene construite din bani publici."Planul nostru este, in functie de buget, sa fie transformata partea de parter, plus inelul despartitor, ... citește toată știrea