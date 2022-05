Tise promite sa realizeze visul soferilor din Baciu: mini-centura care sa lege Cluj-Napoca - Baciu si nodul de autostrada de la Nadaselu

Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, vrea sa realizeze pe bani putini un drum cerut de soferi de mult timp, mini-centura care sa lege Cluj-Napoca de Baciu si apoi de nodul de autostrada de la Nadaselu."Este o mini-centura paralela cu calea ferata, va merge de la nodul de autostrada de la Nadaselu, paralel cu calea ferata, pana in Baciu si va ajunge, intr-un final, pe drumul care acum este din pamant, in interiorul Parcului Tetarom 1. Va deveni o centura de intrare in Cluj-Napoca, ... citeste toata stirea