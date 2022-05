Tise renunta sa mai investeasca in Parcul Industrial din Feleacu. Cu cat s-a investit este functional

Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a anuntat ca nu se va mai investi in continuare in Parcul Tetarom 4 din Feleacu."Practic, acest parc industrial nu merge mai departe, in sensul ca nu se mai investesc bani in el. Ramane la faza la care s-a investit pana acum: accesul si hala. Se va decide in sedinta Consiliului Judetean Cluj, daca va ramane in proprietatea judetului sau il vom transfera catre autoritatile publice locale.Urmare a analizei pe care am facut si situatia ... citeste toata stirea