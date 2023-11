Consiliul Judetean Cluj a demarat lucrarile de demolare a podului situat pe drumul judetean DJ 161, la kilometrul 30+977, in localitatea Paglisa, in vederea construirii unui pod nou, pe acelasi amplasament.Pana la finalizarea acestuia, traficul rutier se va desfasura pe un pod provizoriu in lungime de 14,80 metri, amplasat in amonte de podul existent. Acesta este realizat din 30 de elemente prefabricate, parapete de beton si are o cale de rulare care permite circulatia pe ambele sensuri.Alin ... citeste toata stirea