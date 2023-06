Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, sustine ca Fabrica Clujana se poate redeschide in orice moment, insa doar daca va fi preluata de o societate privata. Tise recunoaste ca administratia judeteana nu a stiut si nu stie cum sa gestioneze o asemenea afacere. De aceea, la aceasta ora, fabrica este in faliment si nu mai poate functiona.Consiliul Judetean Cluj a cumparat Fabrica Clujana in 2018 pentru a o salva de la faliment, insa fara succes. Fabrica de pantofi Clujana, o emblema a ... citeste toata stirea