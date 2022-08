Tise: Vom construi Spitalul Pediatric Monobloc de la Cluj. Procedurile avanseaza rapid

Consiliul Judetean Cluj a primit Studiul de Fezabilitate (S.F.) pentru Spitalul Pediatric Monobloc. In aceasta etapa documentatia este analizata de catre specialistii din cadrul institutiei, urmand ca in cel mai scurt timp posibil indicatorii tehnico-economici aferenti primului spital public din zona Transilvaniei care va oferi servicii medicale integrate in domeniul pediatriei sa fie supusi aprobarii plenului forului administrativ judetean.Acest nou pas inainte survine recentei aprobari de ... citeste toata stirea