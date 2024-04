Tise vrea sa imparta viitoarea cladire a Centrului de Transplant Multiorgan cu cei de la UMF Cluj: "Exista varianta sa facem o asociere"

La ora actuala, Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal isi desfasoara activitatea la ultimul etaj al Clinicii Medicala 2, din Cluj-Napoca, inclusiv in podul care a fost transformat in spital de profesorul Mihai Lucan. Acesta nu are autorizatie de functionare din partea nimanui, de la pompieri la Ministerul Sanatatii, fiind un pericol permanent.In acelasi timp, asistam la un ping-pong intre institutiile statului, care nu se grabesc sa construiasca o noua unitate sanitara. Alin Tise, ... citește toată știrea