Tise vrea un referendum sa decida soarta stadionului Cluj Arena: "Doresc si Untold, nu toata lumea e cu fotbalul cum credem noi"

Presedintele Consiliului Judetean, Alin Tise, gaseste timp in ultimele luni, printre numeroasele atributii pe care le are, sa se gandeasca si la viitorul Cluj Arena. Dupa ce le-a propus clujenilor sa analizeze daca vor sa investeasca in doua echipe clujene sau una singura, care ar ajunge in Champions League, Tise ridica intrebari si referitor la evenimentele disputate pe stadion.Consiliul Judetean Cluj a anuntat zilele trecute ca va schimba in totalitate gazonul de pe Cluj Arena, pana la cota ... citeste toata stirea