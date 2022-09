Toamna isi face simtita prezenta in Romania! Avertizare meteo de la ANM

Frig puternic in Romania, la inceputul toamnei! Toamna isi face simtita prezenta cu temperaturi mult mai scazute decat normalul perioadei. Vremea se va mentine deosebit de rece in vestul, nordul si centrul tarii, iar in celelalte zone valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).La altitudini in general de peste 1.800 metri, precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab si moderat, temporar ... citeste toata stirea