Toate garajele din Cluj-Napoca vor fi demolate

Peste 2.000 de garaje din Cluj-Napoca vor fi demolate in 2022, a anuntat viceprimarul Clujului, Dan Tarcea.Clujul are 10.000 de garaje si numai 3600 au fost demolate."Pana in acest moment, avem 3.600 de garaje demolate. Pentru acest an, ne-am propus inca 2.000. Primele somatii au plecat in noiembrie 2021 pentru strazile Jupiter, Meteor si zonele adiacente, unde se lucreaza deja la amenajarea platformelor de parcare. Urmatoarele somatii au fost trimise in Grigorescu, iar acum le pregatim pe ... citeste toata stirea