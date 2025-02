Toate subunitatile de pompieri din Cluj isi deschid portile in urmatoarele zile, clujenii pot vedea tehnica de interventie, in Saptamana Protectiei Civile, care a inceput azi.Subunitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta se deschid de azi pana in 4 martie intre orele 10 si 16, pentru cei care doresc sa vada tehnica de interventie a salvatorilor, in weekend intre orele 10 si 14."Saptamana Protectiei Civile" a debutat cu exercitiul de alarmare publica "Miercurea Alarmelor", in ... citește toată știrea