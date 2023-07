"Toleranta 0 fata de vandalism!", ameninta Politia Locala din Cluj-Napoca, ce se lauda ca a prins in weekend patru tineri care faceau grafffiti-uri in Manastur si in zona skatepark-ului din Parcul Rozelor.Politistii locali de la Sectia 4 au depistat, la sfarsitul saptamanii trecute, patru persoane care faceau desene cu graffiti in cartierul Manastur. Trei dintre acestea au inscriptionat peretii parkingului Minerva, iar una a actionat in zona skatepark-ului din Parcul Rozelor. Acestia au fost ... citeste toata stirea