Toma Rus, socrul Vladutei Lupau, era prezentat in presa din anii 1990 drept un locotenent caruia "nu-i plac borfasii"

Socrul Vladutei Lupau, temutul chestor de politie in rezerva, Toma Rus, transformat intr-un potent om de afaceri, a pornit la drum ca un locotenent la Politia Economica Cluj, extrem de cinstit si caruia nu ii placeau borfasii.Toma Rus, locotenentul de la Economic caruia nu ii plac borfasiiIntr-un portret publicat in 1991, in Adevarul de Cluj, locotenentul Toma Rus este prezentat lingusitor, cu ocazia Zilei Politiei."A terminat Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" in 1990, fiind student ... citeste toata stirea