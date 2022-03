TOP 5 sfaturi despre um sa investiti eficient in crypto

In presa si in mass-media se vehiculeaza foarte mult subiectul pietii crypto si a investitiilor crypto din perspectiva acelor investitori care au reusit sa devina de succes in acest domeniu. Mai putin se vorbeste despre volatilitate si dependenta de orice informatie sau afirmatie facuta in spatiu public.De facto, piata crypto reprezinta un domeniu cu ungrad de risc ridicat- aici este foarte simplu, pentru investitor, sa obtina rentabilitate pe seama unui activa, si pierdere pe seama altui ... citeste toata stirea