Top al calitatii vietii in Europa: Cluj-Napoca pe prima pozitie in Romania

Intr-un top al calitatii vietii in orasele din Europa, Cluj-Napoca si Timisoara se afla la mijlocul clasamentului, in timp ce Capitala este la coada.Au contat puterea de cumparare a locuitorilor, siguranta in spatiul public, serviciile de sanatate, nivelul de poluare si traficul.In total la nivel european au fost analizate 106 orase. Podiumul este ocupat de Haga, Groningen si Luxemburg. Timisoara se afla la mijlocul topului, fiind cel mai recomandat oras din Romania pentru a locui urmat de ... citește toată știrea