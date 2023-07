Clujul are trei licee in top 20 pe tara, dupa rezultatele repartizarii computerizate de la admiterea in liceu din anul 2023. Criteriul a fost media ultimului admis..Este vorba despre Colegiul National Emil Racovita, cu trei clase de a noua, (media ultimului admis- 9.50), urmat de Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj, care a admis cu 26 de copii mai multi ca Racovita, avand 4 clase de a noua-ultima medie 9.45.Pe un loc foarte bun este si Liceul de Informatica "Teodor Popoviciu", cu trei clase a ... citeste toata stirea