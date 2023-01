Topograf din Bistrita-Nasaud, JEFUIT pe un drum din judetul Cluj de aparatura in valoare de 8.500 euro

Caz halucinant in judetul Cluj. Un topograf din Bistrita-Nasaud, care lucra pe un drum judetean din Cluj, a fost lasat fara un aparat GPS de 8.500 de euro. Hotul a fost prins in timp ce incerca sa vanda aparatul intr-o parcare de pe strada Fabricii din municipiul Cluj-Napoca."La data de 19 ianuarie a.c., politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au fost sesizati de catre un barbat in varsta de 56 de ani, din judetul Bistrita-Nasaud, despre faptul ca in timp ce efectua masuratori topografice ... citeste toata stirea