Elevii care au sustinut examenul de Evaluare Nationala au aflat miercuri, 19 iulie, la ce liceu au intrat, in functie de mediile obtinute. Locul 1 in judetul Cluj ca ultima medie de admitere este ocupat de sectia Mate-info de la Liceul Teoretic Avram Iancu, cu 9.65, care desi este la egalitate cu cea de la Colegiul National Emil Racovita, a avut ultimul candidat admis mai bine plasat in ierarhie. (locul 260- ultimul admis la Avram, locul 268- ultimul admis la Racovita)La Liceul Teoretic "Avram ... citeste toata stirea