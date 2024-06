Tornada pe Lacul Martinesti, Cluj: "A venit din spate de la cabana si a luat barca pe sus si cateva saltele! VIDEO SPECTACULOS

Tornada pe Lacul Martinesti, Cluj: a aparut din senin si a luat pe sus o barcaO tornada s-a format pe Lacul Martinesti din Cluj si provocat panica printre cei prezenti. Fenomenul meteo neasteptat a aparut din senin, venind din spatele unei cabane situate in apropierea lacului. In imaginile filmate de proprietara cabanei se vede cum in cateva momente, forta vantului a ridicat o barca si cateva saltele, luandu-i prin suprindere pe martorii evenimentului. ... citește toată știrea