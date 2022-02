Tot ce trebuie sa stii despre Omicron: simptome, riscuri, cat de periculoasa este varianta pentru copii, ce trebuie sa faci daca ai simptome de COVID

Romania este in plin val cinci al pandemiei, generat de varianta Omicron a coronavirusului, cea mai contagioasa de pana acum. Saptamana aceasta s-a inregistrat si un record de 40.000 de infectari depistate in 24 de ore, iar in urmatoarele zile numarul de cazuri a depasit 30.000. Si inca nu a fost atins varful.Aproape 11.000 de persoane sunt internate in total, dintre care peste 1.000 la ATI. Sunt date similare cu cele inregistrate la finalul lunii septembrie anul trecut, in valul Delta, cu ... citeste toata stirea