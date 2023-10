Tot mai irelevanta: regia de termoficare din Cluj, care a inregistrat pierderi si in primul semestru din acest an conform unui raport, deserveste doar 53.000 de locuitori dintre cei peste 320.000 ai orasului. In schimb a avut incasari de milioane de euro.Cifrele vin din raportul pe primul semestru al Regiei de Termoficare, din subordinea Primariei Cluj-Napoca, supus analizei consilierilor locali in sedinta din aceasta saptamana. Conform raportului, RAT alimenteaza cu energie termica un numar ... citeste toata stirea