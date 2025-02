Tot mai multe cupluri fericite la Cluj! Numarul divorturilor a SCAZUT/Cati au decis sa abandoneze relatia

Clujenii sunt tot mai fericiti in cuplu! Numarul divorturilor a scazut in decembrie 2024, comparativ cu luna anterioara, dar si cu aceeasi perioada a anului anterior.Astfel, in decembrie 2024 au avut loc 46 de divorturi pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive si conform Legii nr. 202/2010 la Cluj, arata ultimele date ale Directiei Judeteane de Statistica Cluj.In luna decembrie 2024 au divortat cu 3 cupluri mai putin decat in luna noiembrie 2024 si cu 4 divorturi in minus fata de ... citește toată știrea