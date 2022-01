Tot mai multe incendii in judetul Cluj. Ce trebuie sa faci ca sa eviti o mare tragedie

In fiecare an, odata cu temperaturile in scadere, creste si numarul de incendii, deoarece oamenii folosesc tot mai multe surse de incalzire, unele dintrele improvizate. Doar in ultimul weekend, pompierii clujeni au intervenit la noua incendii produse pe raza judetului. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta vin cu o serie de recomandari, care va vor ajuta sa evitati asemenea situatii de urgenta.Atentie la cosurile de fum! Recomandarile pompierilor Multe dintre case folosesc ... citeste toata stirea