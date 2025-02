Tot mai multi clujeni isi platesc facturile la apa de acasa! Plati, sesizari online si informatii despre intreruperile de apa, direct pe aplicatia MyCAS

Din ce in ce mai multi clujeni aleg sa-si plateasca facturile la apa online. Potrivit ultimelor date, numarul utilizatorilor aplicatiei "MyCAS" a Companiei de Apa "Somes" a crescut de 3,8 ori in ultimii sase ani. Asta inseamna ca peste 53% din clujenii racordati la operatorul regional de apa aflat sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj folosesc aplicatia, in loc sa faca plati fizice la caserii.Astfel, de la lansarea acestei aplicatii, in luna decembrie 2019, si pana la finalul anului 2024, ... citește toată știrea