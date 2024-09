Tot mai multi clujeni, umiliti de taximetristii de la Aeroportul din Cluj-Napoca: "Refuza plata cu cardul, motivand ca nu merge POS-ul"

In ultimele luni, tot mai multi clujeni s-au plans de modul in care sunt tratati de unii taximetristi de la Aeroportul International "Avram Iancu" din Cluj-Napoca.Dupa ore intregi de zbor, obositi peste masura si dornici sa ajunga acasa cat mai rapid, pasagerii care aterizeaza pe aeroportul clujean se lovesc de atitudinea ostila practicata de o buna parte dintre taximetristi.Cele mai multe probleme apar in momentul in care oamenii intreaba daca se poate plati cu cardul. Din diferite motive, ... citește toată știrea