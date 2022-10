O data cu inceputul pandemiei, tot mai multi romani au devenit interesati de casele din mediul rural. Iar numarul de locuinte de la sate a crescut simtitor fata de anii trecuti.Dintre cele aproximativ 71.000 de locuinte finalizate in 2021, peste 40% au fost in mediul rural. Procentul este in crestere fata de 2020, spun specialistii. In ceea ce priveste certificatele de urbanism pentru locuinte, ... citeste toata stirea