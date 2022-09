Tot mai multi tineri aplica pentru joburi din afara Romaniei, dar raman sa munceasca in tara. Salariile sunt si de 4 ori mai mari

Tinerii nemultumiti de salariul pe care il primesc, dar care nici nu ar dori sa plece din tara, au la dispozitie o varianta perfecta: joburile strainilor au devenit accesibile prin munca remote! Adica raman in Romania, dar lucreaza de la distanta pentru o firma din afara. Solutia a prins in randul romanilor dornici de un salariu mult mai mare. Potrivit unei platforme de recrutare, in mai putin de trei saptamani, zeci de mii de tineri au aplicat pentru joburi din afara Romaniei.Foarte multi ... citeste toata stirea