Toti elevii vor citi marti, 15 februarie, la orele 11 si 14, indiferent de materia din orar

Secretar de stat, Sorin Ion: "Rolul scolii devine esential in a promova cartea si lectura ca si preocupare primara a copiilor din intreaga lume".De Ziua Nationala a lecturii, 15 februarie, atat ora 11.00 cat si ora 14.00 vor incepe cu 15 minute de lectura indiferent de materiile predate in orele respective. Acest lucru a fost stabilit printr-un document trimis de Secretarul de stat, Sorin Ion, tuturor Inspectoratelor Scolare din tara."In acest context, marti, 15 februarie 2022, in toate ... citeste toata stirea