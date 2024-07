Traditionala sarbatoare de la Crucea Iancului, din Marisel, are loc la Cluj duminica 14 iulie, e organizata anual de aproape o jumatate de secol.Sarbatoarea e o manifestare anuala aduna mii de participanti, atat moti, cat si turisti din tara si strainatate. Anul 2024, proclamat "Anul Avram Iancu" de Parlamentul Romaniei, aduce o semnificatie deosebita sarbatorii, care se desfasoara de peste 170 de ani in cinstea lui Avram Iancu si a motilor implicati in Revolutia de la 1848. Aflata la cea ... citește toată știrea